Чемпионат Бразилии, видеообзор 29-го тура: лучшие голы и моменты
10:37
Представляем главные события и лучшие моменты 29-го тура чемпионата Бразилии.
Среди главных событий: «Атлетику Минейру» ушел от поражения на 90+10-й минуте встречи с «Брагантино», лидер чемпионата «Сан-Паулу» потерпел третье поражение в последних пяти матчах, «Коритиба» не может выиграть на протяжении 10 матчей подряд.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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