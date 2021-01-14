Чемпионат Бразилии, видеообзор 29-го тура: лучшие голы и моменты

Представляем главные события и лучшие моменты 29-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: «Атлетику Минейру» ушел от поражения на 90+10-й минуте встречи с «Брагантино», лидер чемпионата «Сан-Паулу» потерпел третье поражение в последних пяти матчах, «Коритиба» не может выиграть на протяжении 10 матчей подряд.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.