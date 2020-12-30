Чемпионат Бразилии, видеообзор 27-го тура: лучшие голы и моменты

Представляем главные события и лучшие моменты 27-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: победный гол Луиза Адриану за «Палмейрас» в матче против «Брагантино», крупная победа «Атлетику Паранаэнсе» над «Васку да Гамой», серия «Коритибы» без побед длится восемь матчей подряд.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.