Видеообзор 26-го тура чемпионата Бразилии: «Фламенго» проиграл класико, оборону «Сан-Паулу» уничтожили за тайм

Представляем главные события и лучшие моменты 28-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: принципиальное дерби «Фламенго» — «Флуминенсе» с драматичной развязкой, кошмарное поражение «Сан-Паулу» и победа «Гремиу», которая позволила команде провести сутки квартете лидеров.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.