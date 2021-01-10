Видеообзор 26-го тура чемпионата Бразилии: «Фламенго» проиграл класико, оборону «Сан-Паулу» уничтожили за тайм
12:09
Представляем главные события и лучшие моменты 28-го тура чемпионата Бразилии.
Среди главных событий: принципиальное дерби «Фламенго» — «Флуминенсе» с драматичной развязкой, кошмарное поражение «Сан-Паулу» и победа «Гремиу», которая позволила команде провести сутки квартете лидеров.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю