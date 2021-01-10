Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Видеообзор 26-го тура чемпионата Бразилии: «Фламенго» проиграл класико, оборону «Сан-Паулу» уничтожили за тайм

12:09
28-й тур чемпионата Бразилии.
28-й тур чемпионата Бразилии.
Представляем главные события и лучшие моменты 28-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: принципиальное дерби «Фламенго» — «Флуминенсе» с драматичной развязкой, кошмарное поражение «Сан-Паулу» и победа «Гремиу», которая позволила команде провести сутки квартете лидеров.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир