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Чемпионат Бразилии, видеообзор 24-го тура: лучший футбол «Гремиу» и интригующий сценарий игры «Сантос» — «Палмейрас»

20:37

Представляем главные события и лучшие моменты 24-го тура чемпионата Бразилии.

Среди основных событий -четыре гола и погасшие в перерыве прожекторы в матче «Сантос» — «Палмейрас»; гол 18-летнего Жоау Пеглоу в конце встречи; красивая игра «Гремиу» и рекорд голкипера Кассиу по числу матчей в чемпионате Бразилии за «Коринтианс».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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