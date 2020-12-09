Чемпионат Бразилии, видеообзор 24-го тура: лучший футбол «Гремиу» и интригующий сценарий игры «Сантос» — «Палмейрас»
20:37
Представляем главные события и лучшие моменты 24-го тура чемпионата Бразилии.
Среди основных событий -четыре гола и погасшие в перерыве прожекторы в матче «Сантос» — «Палмейрас»; гол 18-летнего Жоау Пеглоу в конце встречи; красивая игра «Гремиу» и рекорд голкипера Кассиу по числу матчей в чемпионате Бразилии за «Коринтианс».
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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