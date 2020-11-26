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Чемпионат Бразилии, видеообзор 22-го тура: лучший сэйв и голы

11:28
Главные события и лучшие моменты 22-го тура чемпионата Бразилии.
Главные события и лучшие моменты 22-го тура чемпионата Бразилии.

Представляем главные события и лучшие моменты 20-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий — действующий чемпион «Фламенго» победил «Коритибу» и вышел на вторую строчку турнирной таблицы, «Сан-Паулу» продлил серию без поражений в чемпионате, которая длится с 4 сентября, а лидер первенства «Атлетико Минейро» ушел от поражения в выездном матче с «Сеарой», оставшись в меньшинстве.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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