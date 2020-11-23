«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 23 — 29 ноября
13:00
Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.
«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
28 ноября, суббота. 23:00 (Студия — 22:30). Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе.
28 ноября, суббота. 23:00. Сантос — Спорт Ресифи.
29 ноября, воскресенье. 01:00. Баия — Сан-Паулу.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»
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