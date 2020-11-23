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«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 23 — 29 ноября

13:00
Стадион «Альянц Парк». Сан-Паулу, Бразилия. Фото Reuters
Стадион «Альянц Парк». Сан-Паулу, Бразилия. Фото Reuters
Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

28 ноября, суббота. 23:00 (Студия — 22:30). Палмейрас — Атлетико Паранаэнсе.

28 ноября, суббота. 23:00. Сантос — Спорт Ресифи.

29 ноября, воскресенье. 01:00. Баия — Сан-Паулу.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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