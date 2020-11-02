Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

7 ноября, суббота. 0:00. Атлетико Паранаэнсе — Форталеза

8 ноября, воскресенье. 1.00. Сан-Паулу — Гойяс

8 ноября, воскресенье. 22.00. Интернасьонал — Коритиба

8 ноября, воскресенье. 22.00. Васко да Гама — Палмейрас (студия — 21.30)

9 ноября, понедельник. 0.15. Ред Булл Брагантино — Сантос

9 ноября, понедельник. 0.15. Баия — Ботафого

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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