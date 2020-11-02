«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 2 — 8 ноября
«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
7 ноября, суббота. 0:00. Атлетико Паранаэнсе — Форталеза
8 ноября, воскресенье. 1.00. Сан-Паулу — Гойяс
8 ноября, воскресенье. 22.00. Интернасьонал — Коритиба
8 ноября, воскресенье. 22.00. Васко да Гама — Палмейрас (студия — 21.30)
9 ноября, понедельник. 0.15. Ред Булл Брагантино — Сантос
9 ноября, понедельник. 0.15. Баия — Ботафого
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
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