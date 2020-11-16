Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

22 ноября, воскресенье. 1:00. Фламенго — Коритиба

22 ноября, воскресенье. 22:00. Сан-Паулу — Васко да Гама (Студия — 21:30)

22 ноября, воскресенье. 22:00. Сеара — Атлетико Минейро

23 ноября, понедельник. 0:15. Интернасьонал — Флуминенсе

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»