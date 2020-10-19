Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

24 октября, суббота. 23:00. Ред Булл Брагантино — Гойяс

25 октября, воскресенье. 22:00. Флуминенсе — Сантос (студия — 21.30)

25 октября, воскресенье. 22:00. Атлетико Гояниенсе — Палмейрас

26 октября, понедельник. 0:15. Интернасьонал — Фламенго

26 октября, понедельник. 0:15. Атлетико Паранаэнсе — Гремио

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»