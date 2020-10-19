«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 24 — 26 октября
«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
24 октября, суббота. 23:00. Ред Булл Брагантино — Гойяс
25 октября, воскресенье. 22:00. Флуминенсе — Сантос (студия — 21.30)
25 октября, воскресенье. 22:00. Атлетико Гояниенсе — Палмейрас
26 октября, понедельник. 0:15. Интернасьонал — Фламенго
26 октября, понедельник. 0:15. Атлетико Паранаэнсе — Гремио
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)
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