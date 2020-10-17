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Лучшие голы тура чемпионата Бразилии. Здесь есть, на что посмотреть

14:20
16-й тур серии А: все голы.
16-й тур серии А: все голы.

Представляем лучшие забитые мячи в 16-м туре чемпионата Бразилии. «СЭ» показывает этот турнир в прямом эфире. А у вас есть возможность оценить всю красоту очередной игровой недели.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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