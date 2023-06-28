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Сегодня, 16:34

«Челси» предложил 15 миллионов фунтов за 18-летнего форварда «Сантоса» Анжело

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» ведет переговоры по трансферу форварда «Сантоса» Анжело, утверждает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, лондонцы предложили за 18-летнего бразильца 15 миллионов фунтов стерлингов. Сделка близка к закрытию.

Анжело является воспитанником «Сантоса». Он дебютировал за основную команду, когда ему было 15 лет. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Сантос
ФК Челси
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