«Челси» предложил 15 миллионов фунтов за 18-летнего форварда «Сантоса» Анжело

«Челси» ведет переговоры по трансферу форварда «Сантоса» Анжело, утверждает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, лондонцы предложили за 18-летнего бразильца 15 миллионов фунтов стерлингов. Сделка близка к закрытию.

Анжело является воспитанником «Сантоса». Он дебютировал за основную команду, когда ему было 15 лет. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.