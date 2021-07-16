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Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано продолжит карьеру в «Коринтиансе»

15:36
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Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано перешел в «Коринтианс».

31-летний бразилец подписал контракт с клубом из Сан-Паулу до конца 2023 года.

Предыдущим клубом Жулиано был «Истанбул». В сезоне-2020/21 футболист провел 32 матча за турецкую команду, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Жулиано выступал за «Зенит» с июля 2016 года по август 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.corinthians.com.br/noticias/giuliano-e-o-novo-reforco-do-corinthians

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Иван Торопцев все материалы автора

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