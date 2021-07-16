Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано продолжит карьеру в «Коринтиансе»
15:36
Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано перешел в «Коринтианс».
31-летний бразилец подписал контракт с клубом из Сан-Паулу до конца 2023 года.
GIULIANO ? MAIS UM LOUCO DO BANDO!!! ??#BemVindoGiuliano#VaiCorinthians pic.twitter.com/hziz8tqpzy— Corinthians (@Corinthians) July 16, 2021
Предыдущим клубом Жулиано был «Истанбул». В сезоне-2020/21 футболист провел 32 матча за турецкую команду, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.
Жулиано выступал за «Зенит» с июля 2016 года по август 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.corinthians.com.br/noticias/giuliano-e-o-novo-reforco-do-corinthians
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