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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс получил должность в «Коринтиансе»

17:08
Алекс Мескини. Фото ФК «Коринтианс».
Алекс Мескини. Фото ФК «Коринтианс».
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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини будет работать в «Коринтиансе», сообщает официальный сайт бразильского клуба. Экс-футболист был назначен на пост технического координатора молодежных команд.

Алекс в качестве игрока защищал цвета «Коринтианса» с 2011 по 2012 год. В составе команды стал чемпионом Бразилии и завоевал Кубок Либертадорес.

Цвета «Спартака» Алекс защищал с 2009 по 2011 год. С красно-белыми бразилец становился серебряным призером чемпионата России.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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