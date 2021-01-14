Бывший полузащитник «Спартака» Алекс получил должность в «Коринтиансе»
17:08
Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини будет работать в «Коринтиансе», сообщает официальный сайт бразильского клуба. Экс-футболист был назначен на пост технического координатора молодежных команд.
Алекс в качестве игрока защищал цвета «Коринтианса» с 2011 по 2012 год. В составе команды стал чемпионом Бразилии и завоевал Кубок Либертадорес.
Цвета «Спартака» Алекс защищал с 2009 по 2011 год. С красно-белыми бразилец становился серебряным призером чемпионата России.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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