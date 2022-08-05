Бывший полузащитник «Челси» Оскар подписал контракт с «Фламенго»

Бывший полузащитник «Челси» Оскар 5 августа подписал контракт с «Фламенго», сообщает сайт бразильского клуба.

Бразилец выступал за «Шанхай Порт» с 2017 года, куда перешел из «Челси» за 60 миллионов евро.

С 2011 по 2016 год Оскар вызывался в сборную Бразилии, за которую успел провести 48 матчей, забить 12 голов и отдать 15 результативных передач.

Ранее этим летом «Фламенго» подписал экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Ювентуса» Артуро Видаля.