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Бывший нападающий сборной Бразилии и «Интера» Адриано провел прощальный матч

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Адриано.
Фото AFP

Бразильский нападающий Адриано провел свой прощальный матч на стадионе «Маракана».

42-летний футболист провел по тайму за команды Легенд «Фламенго» и Друзей из Италии, отметившись голом за каждую из них. Матч завершился победой Легенд «Фламенго» со счетом 4:3. На 30-й минуте матча на экране стадиона был показан покойный отец футболиста, голос которого был воссоздан при помощи искусственного интеллекта. От его лица было воспроизведено эмоциональное сообщение для Адриано.

Адриано завершил карьеру в 2016 году. Бразилец запомнился по выступлениям за итальянские «Интер», «Парму» «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильские «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Коринтианс». В общей сложности на счету форварда 333 матча, 152 гола и 42 результативные передачи за карьеру.

Адриано. «За девять дней моя райская жизнь превратилась в ад». Откровения Адриано

Адриано является трехкратным чемпионом Бразилии, четырехкратным чемпионом Италии, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Бразилии форвард выиграл Кубок Америки в 2004 году и Кубок конфедераций ФИФА в 2005 году.

Адриано Рибейро
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