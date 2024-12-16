Бывший нападающий сборной Бразилии и «Интера» Адриано провел прощальный матч

Бразильский нападающий Адриано провел свой прощальный матч на стадионе «Маракана».

42-летний футболист провел по тайму за команды Легенд «Фламенго» и Друзей из Италии, отметившись голом за каждую из них. Матч завершился победой Легенд «Фламенго» со счетом 4:3. На 30-й минуте матча на экране стадиона был показан покойный отец футболиста, голос которого был воссоздан при помощи искусственного интеллекта. От его лица было воспроизведено эмоциональное сообщение для Адриано.

Адриано завершил карьеру в 2016 году. Бразилец запомнился по выступлениям за итальянские «Интер», «Парму» «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильские «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Коринтианс». В общей сложности на счету форварда 333 матча, 152 гола и 42 результативные передачи за карьеру.

Адриано является трехкратным чемпионом Бразилии, четырехкратным чемпионом Италии, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Бразилии форвард выиграл Кубок Америки в 2004 году и Кубок конфедераций ФИФА в 2005 году.