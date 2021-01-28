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Бывший нападающий ЦСКА Витинью может перейти в «Днепр»

19:45
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Нападающий «Фламенго» Витинью может перейти в «Днепр». Украинский клуб готов заплатить за 27-летнего бразильца 5 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Густаво Энрике Чоке.

«Фламенго» приобрел Витинью у ЦСКА в 2018 году. Контракт футболиста рассчитан до декабря 2022 года.

Напомним, что Витинью с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА с перерывом на аренду в «Интернасионале». В составе красно-синих он провел 84 матча, забил 19 мячей и сделал 15 голевых пасов.

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