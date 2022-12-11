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11 декабря, 21:01

Роналдо назвал имя потенциального главного тренера сборной Бразилии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо назвал фамилию потенциального главного тренера национальной команды.

«Я думаю, что все будут удивлены. Из всего длинного списка федерация футбола Бразилии рассмотрит Фернандо Диниза. Я думаю, что есть и другие международные имена, которые не упоминаются. Я постараюсь выяснить это, присмотреться повнимательнее — но, возможно, Фернандо Диниз был бы привлекателен для сборной Бразилии. Он парень, который хорошо играет, дает шоу для публики.

Мне любопытно узнать, кто будет следующим тренером сборной. Это очень важное решение на следующий цикл, и чем раньше будет представлено имя и начнется работа над философией команды, тем будет лучше», — приводит слова Роналдо Marca.

Ранее сообщалось, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет, чтобы наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил национальную команду.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

Источник: Marca

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Роналдо
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Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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