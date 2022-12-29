Ромарио о Пеле: «Он вдохновил поколения спортсменов и заслуживает вечного поклонения»

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио отреагировал на новость о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Бразилия прощается с одним из своих самых выдающихся сыновей. Он заставил мир преклониться перед его талантом и возложил бразильский футбол на алтарь богов. Он вдохновил поколения спортсменов и заслуживает вечного поклонения», — приводит слова Ромарио O Globo.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.