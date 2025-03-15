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15 марта 2025, 06:54

Ривалдо: «Неймару будет место в любой топ-команде, если он продолжит забивать»

Алина Савинова

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высоко оценил перспективы форварда «Сантоса» Неймара.

«Неймар — великолепный игрок, мне нравится его стиль. Если он сохранит нынешнюю форму в «Сантосе», будет забивать голы и восстанавливать ритм, у него все равно будет место в любой топ-команд. Если это не «Барселона», то этим летом он присоединится к другому крупному европейскому клубу», — приводит Barca Universal слова Ривалдо.

В январе 2025 года Неймар вернулся в «Сантос», в котором начинал свою карьеру. По информации зарубежных СМИ, 33-летний футболист присоединился к бразильскому клубу с целью перезапустить свою профессиональную карьеру. В летнее трансферное окно нападающий рассчитывает перейти в «Барселону».

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Неймар Сантос
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