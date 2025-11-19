Футбол
Сегодня, 12:23

Бывшего нападающего ЦСКА Жо в четвертый раз арестовали за неуплату алиментов

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий ЦСКА Жо арестован на пляже Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро за неуплату алиментов, сообщает O Globo.

По информации источника, мать одного из детей спортсмена доказала, что он не платил алименты в течение 12 месяцев. Ранее Жо уже задерживали в мае и декабре 2024 года, а также в июне 2025-го.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. Также форвард играл в «Манчестер Сити», «Эвертоне», «Галатасарае», «Интернасьонале», «Атлетико Минейро», «Аль-Шабабе», «Цзянсу», «Нагое», «Коринтиансе», «Сеаре» и «Аль-Джабалайне».

Последним клубом Жо был «Итабирито», который он покинул в феврале 2025 года.

Жоао Алвес де Ассис Силва (Жо)
Семья Неймара купила права на бренд Пеле за 18 миллионов долларов

