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Бразильский вратарь провел два матча за два дня и отправил мячом двух соперников в нокдаун

13:11
Вевертон. Фото Twitter, Twitter
Вевертон. Фото Twitter, Twitter
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Вратарь «Палмейраса» Вевертон вынужден был провести два матча за два дня. 14 октября он принял участие в игре сборной Бразилии против Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 (4:2). 15 октября он вышел на поле в игре чемпионата Бразилии против «Коритибы» (1:3).

В игре чемпионата он оказался в курьезной ситуации. Выбивая мяч после второго пропущенного гола, он попал прямо в толпу празднующих соперников и смог повалить на землю сразу двоих.

Судя по реакции Вевертона, он сделал это ненамеренно. Арбитр не стал наказывать футболиста.

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