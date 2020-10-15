Бразильский вратарь провел два матча за два дня и отправил мячом двух соперников в нокдаун

Вратарь «Палмейраса» Вевертон вынужден был провести два матча за два дня. 14 октября он принял участие в игре сборной Бразилии против Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 (4:2). 15 октября он вышел на поле в игре чемпионата Бразилии против «Коритибы» (1:3).

В игре чемпионата он оказался в курьезной ситуации. Выбивая мяч после второго пропущенного гола, он попал прямо в толпу празднующих соперников и смог повалить на землю сразу двоих.

Irritado por levar o segundo gol, Weverton d? um bico na bola e acerta os jogadores do Coritiba que comemoravam. Juiz considerou que o lance n?o foi intencional.



Siga e assista aos lances de Coritiba 2 x 0 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/JnK70aWssH — ge (@geglobo) October 14, 2020

Судя по реакции Вевертона, он сделал это ненамеренно. Арбитр не стал наказывать футболиста.