Футболист Фернандиньо завершил карьеру: «Я сделал все, что мог сделать»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 40-летний футболист объявил после участия в благотворительном матче.

«Я устал. Вымотался уже после 30 минут бега сегодня. В футболе нет больше ничего, что могло бы меня мотивировать, поскольку уже многого добился в нем. Я сделал все, что мог сделать. Теперь нужно насладиться временем с семьей», — цитирует Фернандиньо Globo Esporte.

На клубном уровне полузащитник выступал за «Атлетико Паранаэнсе», донецкий «Шахтер» и «Манчестер Сити», вместе с которым стал пятикратным чемпионом АПЛ. Всего на его счету 26 голов и 32 результативные передачи в 383 матчах за горожан.

В составе сборной Бразилии Фернандиньо выиграл Кубок Америки в 2019 году.