«Брагантино» вырвал победу у «Фламенго», забив на 98-й минуте

«Брагантино» в матче 5-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Фламенго» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Родриго Муниз, гости ответили точными ударами Адерлана, Рамиреса и Кригора, который забил на 98-й минуте.

После этого матча «Брагантино» с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фламенго» с 6 очками — на 9-й строчке.