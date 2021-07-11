«Брагантино» сыграл вничью с «Атлетику Паранаенси» и упустил лидерство в чемпионате Бразилии

«Брагантино» в матче 11-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 2:2.

На Алеррандру и Италу хозяева ответили точными ударами Никау и Давида Теранса.

После этого матча «Брагантино» с 23 очками опустился на второе место в турнирной таблице, уступив лидерство «Палмейрасу». «Атлетику Паранаэнсе» с 20 очками — на третьей строчке.

Бразилия. Серия А

11-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Брагантино» — 2:2 (1:1)

10 июля