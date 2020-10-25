«Брагантино» продлил неудачную серию «Гояса». Команда не может выиграть 8 матчей кряду

«Брагантино» переиграл «Гояс» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии (2:0). В конце первого тайма счет открыл Италу, а во второй половине удвоил преимущество Клаудинью.

«Брагантино» поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Гояс» остался на последней строчке.

Чемпионат Бразилии

18-й тур

«Брагантино» — «Гояс» — 2:0 (1:0)

Голы: Италу, 45+1 (1:0). Клаудинью, 83 (2:0).

Нереализованный пенальти: Тонни Андерсон (Б), 90+4.