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«Брагантино» упустил победу над «Сантосом»

04:22
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«Брагантино» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Сантосом» со счетом 2:2.

На голы Алеррандру и Итало гости ответили точным ударом Маркуса Гильерме и Маркуса Леонарду, который забил на 95-й минуте.

После этого матча «Брагантино» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сантос» с 16 очками — на 10-й строчке.

Бразилия. Серия А

12-й тур

«Брагантино» — «Сантос» — 2:2 (1:0)

«Интернасьонал» — «Жувентуде» — 1:0 (0:0)

19 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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