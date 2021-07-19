«Брагантино» упустил победу над «Сантосом»
04:22
«Брагантино» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии сыграл вничью с «Сантосом» со счетом 2:2.
На голы Алеррандру и Итало гости ответили точным ударом Маркуса Гильерме и Маркуса Леонарду, который забил на 95-й минуте.
После этого матча «Брагантино» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сантос» с 16 очками — на 10-й строчке.
Бразилия. Серия А
12-й тур
«Брагантино» — «Сантос» — 2:2 (1:0)
«Интернасьонал» — «Жувентуде» — 1:0 (0:0)
19 июля.
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