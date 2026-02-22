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22 февраля, 06:11

«Брагантино» накажет защитника Маркеса за сексистские высказывания в адрес судьи

Павел Лопатко

«Брагантино» выступил с официальным заявлением после сексистских высказываний защитника Густаво Маркеса в адрес арбитра Дайане Мунис.

В клубе подчеркнули, что 24-летний бразилец понесет наказание за такое поведение. Санкции будут применены, несмотря на то, что игрок уже извинился перед арбитром в судейской комнате.

«Брагантино» публично подтверждает свои извинения всем женщинам и, в особенности, арбитру Дайане Мунис. Клуб не оправдывает и осуждает сексистские высказывания защитника Густаво Маркеса после матча», — говорится в заявлении.

Еще на стадионе игрок и спортивный директор клуба Диего Серри лично извинились перед судьей и признали ошибку. Они также выступили перед прессой на месте.

«Мы понимаем, что горечь от вылета вызывает разочарование, но ничто не оправдывает сказанного. Ни в футболе, ни в любой другой сфере общества. В ближайшие дни клуб определит меру наказания для спортсмена», — добавили в «Брагантино».

«Брагантино» 22 февраля проиграл «Сан-Паулу» (1:2) в четвертьфинале Паулисты. Маркес забил единственный гол своей команды.

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