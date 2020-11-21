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«Брагантино» прервал победную серию «Баия»

03:57
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«Брагантино» разгромил «Баия» в матче 22-го тура чемпионата Бразилии (4:0). Клуб из штата Сан-Паулу прервал трехматчевую победную серию команды из Салвадора.

Теперь «Баия» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Брагантино» — 10-е. Команды разделают 2 очка.

Чемпионат Бразилии

22 тур

«Брагантино» — «Баия» — 4:0 (3:0)

Голы: Клаудинью, 4 (1:0). Клаудинью, 11 (2:0). Италу, 21 (3:0). Элинью, 53 (4:0).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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