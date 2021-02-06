«Ботафого» вылетел во второй дивизион Бразилии

«Ботафого» проиграл «Спорту» в матче 34-го тура чемпионата Бразилии (0:1). Клуб из Рио-де-Жанейро потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе страны. Команда набрала 24 очка в 34 встречах.

Напомним, в этом сезоне за «Ботафого» выступали экс-полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда, а также экс-форвард «Челси», «Герты» и «Лилля» Саломоно Калу.

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