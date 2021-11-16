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«Ботафого» вернулся в бразильскую серию А

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«Ботафого» завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Бразилии. В следующем сезоне команда вновь будет выступать в серии А.

После победы над «Операриу» (2:1) в 36-м туре серии В команда набрала 66 очков и лидирует в турнирной таблице. Она уже точно не опустится ниже топ-4. В Бразилии из элитного дивизиона вылетают четыре команды и столько же выходят из низшей лиги.

«Ботафого» — двукратный чемпион Бразилии и 21-кратный чемпион штата Рио-де-Жанейро, победитель Кубка КОНМЕБОЛ 1993 года.

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Евгений Петров все материалы автора
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