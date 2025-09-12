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12 сентября 2025, 06:11

«Васко да Гама» переиграл «Ботафого», экс-защитник «Зенита» Ренан забил решающий пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент

«Васко да Гама» выиграл у «Ботафого» в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии. Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос «в Рио-де-Жанейро.

Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. На гол Нуну Морейры хозяева ответили реализованным пенальти экс-защитника «Порту» и «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

Так как первая игра закончилась с аналогичным счетом, судьба путевки в полуфинал решилась в серии пенальти, где победил «Васко». Решающий пенальти реализовал Роберт Ренан, игравший за «Зенит» с 2022 по 2024 год (13 матчей в РПЛ).

В полуфинале «Васко да Гама» встретится с «Флуминенсе». Первый матч — 5 октября, а ответный — 19-го.

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Футбол
ФК Ботафого
ФК Васко да Гама
Роберт Ренан
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