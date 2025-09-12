«Васко да Гама» переиграл «Ботафого», экс-защитник «Зенита» Ренан забил решающий пенальти

«Васко да Гама» выиграл у «Ботафого» в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии. Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос «в Рио-де-Жанейро.

Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. На гол Нуну Морейры хозяева ответили реализованным пенальти экс-защитника «Порту» и «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

Так как первая игра закончилась с аналогичным счетом, судьба путевки в полуфинал решилась в серии пенальти, где победил «Васко». Решающий пенальти реализовал Роберт Ренан, игравший за «Зенит» с 2022 по 2024 год (13 матчей в РПЛ).

В полуфинале «Васко да Гама» встретится с «Флуминенсе». Первый матч — 5 октября, а ответный — 19-го.