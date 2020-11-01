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«Ботафого» сыграл вничью с «Сеарой», Хонда забил с пенальти

01:14

«Ботафого» и «Сеара» сыграли вничью (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев один из мячей забил экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, который не реализовал пенальти.

Бразилия. Серия А

19-й тур

«Ботафого» — «Сеара» — 2:2 (2:1)

Голы: Хонда, 16 — с пенальти (1:0). Клебер, 23 (1:1). Матеус Баби, 28 (2:1). Карвалью, 51 (2:2).

Нереализованный пенальти: Виктор Луис, 37 (мимо)

«Ботафого»: Диегу Кавальери, Варлей (Жозе Велисон, 77), Кевин, Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Хонда (Ангуло, 77), Кайю Алешандре (Педру Раул, 88), Матеус Баби, Лекарос (М.Келвин, 45), Назариу.

«Сеара»: Прасс, Отавиу, Пашеку, Паньюссат, Эдуарду, Винисиус (Фернанду Собрал, 76), Шарлес, Фабинью (Весклей, 76), Леу Шу (Карвалью, 46), Лима (Рик, 46), Клебер (Брок, 88).

Предупреждения: Назариу, 13. Отавиу, 45. Беневенуту, 54. Хонда, 59. Паньюссат, 60. Фабинью, 86. Карвалью, 87. Весклей, 90+3. Ангуло, 90+4.

Удаления: Отавиу, 84. Ангуло, 90+5.

Судья: Диегу Помбу Лопез.

31 октября. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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