«Ботафого» сыграл вничью с «Сеарой», Хонда забил с пенальти
«Ботафого» и «Сеара» сыграли вничью (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.
В составе хозяев один из мячей забил экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, который не реализовал пенальти.
Бразилия. Серия А
19-й тур
«Ботафого» — «Сеара» — 2:2 (2:1)
Голы: Хонда, 16 — с пенальти (1:0). Клебер, 23 (1:1). Матеус Баби, 28 (2:1). Карвалью, 51 (2:2).
Нереализованный пенальти: Виктор Луис, 37 (мимо)
«Ботафого»: Диегу Кавальери, Варлей (Жозе Велисон, 77), Кевин, Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Хонда (Ангуло, 77), Кайю Алешандре (Педру Раул, 88), Матеус Баби, Лекарос (М.Келвин, 45), Назариу.
«Сеара»: Прасс, Отавиу, Пашеку, Паньюссат, Эдуарду, Винисиус (Фернанду Собрал, 76), Шарлес, Фабинью (Весклей, 76), Леу Шу (Карвалью, 46), Лима (Рик, 46), Клебер (Брок, 88).
Предупреждения: Назариу, 13. Отавиу, 45. Беневенуту, 54. Хонда, 59. Паньюссат, 60. Фабинью, 86. Карвалью, 87. Весклей, 90+3. Ангуло, 90+4.
Удаления: Отавиу, 84. Ангуло, 90+5.
Судья: Диегу Помбу Лопез.
31 октября. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».
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