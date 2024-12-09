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Сегодня, 02:15

«Ботафого» впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Ботафого» празднуют победу в чемпионате Бразилии.
Фото AFP

«Ботафого» в заключительном туре чемпионата Бразилии обыграл «Сан-Паулу» (2:1) и стал чемпионом страны.

У хозяев отличились Жефферсон Саварино и Грегоре, гости ответили точным ударом Виллиама Гомеса.

«Ботафого» с 79 очками занял первое место в турнирной таблице, опередив «Палмейрас», который уступил «Флуминенсе» (0:1), на три очка.

«Ботафого» в третий раз стал чемпионом Бразилии. Ранее команде из Рио-де-Жанейро удавалось победить в 1968 и 1995 годах. 1 декабря «Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес.

&laquo;Ботафого&raquo; стал обладателем Кубка Либертадорес. Жара в финале Кубка Либертадорес! Удаление на 2-й минуте, голевой пас 38-летнего Халка и исторический успех «Ботафого»

ФК Ботафого
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