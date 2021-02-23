«Сан-Паулу» проиграл последней команде чемпионата Бразилии

«Сан-Паулу» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии уступил «Ботафого» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Баби Матеус. На 29-й минуте гости остались вдесятером после удаления Рейналду.

После этого матча «Ботафого» с 27 очками занимает 20-е место в турнирной таблице, «Сан-Паулу» с 63 очками — на четвертой строчке.

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