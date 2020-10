«Ботафого» с Хондой и Калу в составе проиграл «Гремиу»

Fim de jogo: #Gr?mio 3x1 Botafogo

VAMOS, GR?MIO! Com um de Diego Souza e dois do Pep?-L?guas, vencemos o Botafogo na Arena e conquistamos +3 pontos na tabela do #Brasileir?o2020! No s?bado, enfrentaremos o S?o Paulo, fora de casa.

????? #GRExBOT #VamosTricolor pic.twitter.com/SQVt3dhhqu