«Ботафого» с Хондой и Калу в составе проиграл «Гремиу»

«Гремиу» на своем поле обыграл «Ботафого» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (3:1). В составе победителей дубль оформил Пепе и один мяч на счету Диегу Соуза. У проигравшей стороны забил Матеус Баби.

Стоит отметить, что «Гремиу» на 53-й минуте остался в меньшинстве, так как красную карточку при счете 2:1 заработал Диегу Соуза.

В составе гостей на поле выходили экс-форвард «Челси» Саломон Калу и экс-хавбек ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Гремиу» — «Ботафого» — 3:1 (1:1)

Голы: Диегу Соуза, 34 (1:0). Баби Матеус, 42 (1:1). Пепе, 48 (2:1). Пепе, 66 (3:1).