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«Ботафого» имеет задолженность перед «Зенитом» по трансферу Артура

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ботафого» имеет задолженность в 3,1 миллиона евро перед «Зенитом» по трансферу нападающего Артура, сообщает ТАСС со ссылкой на Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб не может выплатить деньги из-за проблем, вызванными санкциями. 27-летний бразилец в январе этого года перешел в «Ботафого» из «Зенита». Общая сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Артур играл за сине-бело-голубых с января 2024-го. На его счету 7 голов и 6 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах. С «Зенитом» он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Источник: ТАСС
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ФК Зенит
Артур (Зенит)
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