«Ботафого» имеет задолженность перед «Зенитом» по трансферу Артура

«Ботафого» имеет задолженность в 3,1 миллиона евро перед «Зенитом» по трансферу нападающего Артура, сообщает ТАСС со ссылкой на Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб не может выплатить деньги из-за проблем, вызванными санкциями. 27-летний бразилец в январе этого года перешел в «Ботафого» из «Зенита». Общая сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Артур играл за сине-бело-голубых с января 2024-го. На его счету 7 голов и 6 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах. С «Зенитом» он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.