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«Гремио» на выезде разгромил «Ботафого»

03:54
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«Гремио» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Ботафого» со счетом 5:2.

В составе гостей дубль оформил Матеус Энрике, еще по голу забили Алиссон, Жеан и Диего Чурин. Хозяева ответили точными ударами Рафаэля Наварро и Баби Матеуса.

После этого матча «Гремио» с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ботафого» с 24 очками — на последней строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Ботафого — Гремиу

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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