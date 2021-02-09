«Гремио» на выезде разгромил «Ботафого»

«Гремио» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Ботафого» со счетом 5:2.

В составе гостей дубль оформил Матеус Энрике, еще по голу забили Алиссон, Жеан и Диего Чурин. Хозяева ответили точными ударами Рафаэля Наварро и Баби Матеуса.

После этого матча «Гремио» с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ботафого» с 24 очками — на последней строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.