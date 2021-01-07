«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Ботафого», «Гремиу» победил «Баию»

«Атлетику Паранаэнсе» на выезде победил «Ботафого» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии. В параллельной игре «Гремиу» победил «Баию» (2:1).

Чемпионат Бразилии. Серия А

28-й тур

«Ботафого» - «Атлетику Паранаэнсе» — 0:2 (0:1)

«Гремиу» — «Баия» — 2:1 (1:0)