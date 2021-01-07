«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Ботафого», «Гремиу» победил «Баию»
03:20
«Атлетику Паранаэнсе» на выезде победил «Ботафого» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии. В параллельной игре «Гремиу» победил «Баию» (2:1).
Чемпионат Бразилии. Серия А
28-й тур
«Ботафого» - «Атлетику Паранаэнсе» — 0:2 (0:1)
«Гремиу» — «Баия» — 2:1 (1:0)
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю