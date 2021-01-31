Болельщик «Коринтианса» погиб во время столкновения с фанатами «Палмейраса»

30 января в Сан-Паулу произошла драка фанатов «Палмейрас» и «Коринтианс». В результате столкновения погиб один болельщик, сообщает Globo.

По данным источника, скончался один из фанатов «Коринтианс», еще один был госпитализирован с огнестрельным ранением. Полиция арестовала 21 болельщика «Палмейрас» и одного фаната «Коринтианс».

Были изъяты 26 железных прутьев, 11 палок и пиротехника. Отмечается, что безопасность вокруг стадионов «Палмейрас» и «Сантоса» была максимально усилена перед финалом Кубка Либертадорес, который закончился победой «Палмейрас» (0:1).