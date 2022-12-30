Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 07:08

Бекхэм выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть легендарного футболиста Пеле.

«Это была ЕГО красивая игра. Спасибо и прошай. Покойся с миром, мой друг», — написал Бекхэм в социальной сети.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

0
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Сценарий для праздника: названы самые опасные схемы мошенничества в каникулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррагер: «Покойся с миром, один из богов игры»

Федерация футбола Франции — о смерти Пеле: «Футбол потерял своего короля»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости