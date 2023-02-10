Байано заявил, что бразильцы были бы рады увековечить имя Пеле в России

Бывший футболист сборной Бразилии Жуниор Байано заявил, что бразильцы хотели бы увековечить память легендарного игрока Пеле в России.

«Пеле был королем футбола без преувеличения. Конечно, многие улицы в Бразилии будут названы в его честь. Для бразильцев было бы счастьем, если бы улицы или шоссе в России были названы в честь Пеле. Как бразилец, я был бы рад этому. Но про реакцию российских граждан не могу сказать», — цитирует Байано ТАСС.

19 января в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация рассматривает вариант того, как можно увековечить память Пеле в России.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).