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Байано заявил, что бразильцы были бы рады увековечить имя Пеле в России

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной Бразилии Жуниор Байано заявил, что бразильцы хотели бы увековечить память легендарного игрока Пеле в России.

«Пеле был королем футбола без преувеличения. Конечно, многие улицы в Бразилии будут названы в его честь. Для бразильцев было бы счастьем, если бы улицы или шоссе в России были названы в честь Пеле. Как бразилец, я был бы рад этому. Но про реакцию российских граждан не могу сказать», — цитирует Байано ТАСС.

19 января в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация рассматривает вариант того, как можно увековечить память Пеле в России.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Источник: https://tass.ru/sport/17023829
Пеле
Сборная Бразилии по футболу
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