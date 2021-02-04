Бастос приговорен к 2 месяцам тюрьмы за то, что продал виллу наркоторговцу
02:28
Бывший нападающий сборной Бразилии Мишел Бастос приговорен к 2 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч евро, сообщает Le Parisien. В 2018 году бразилец продал свою виллу торговцу наркотиками. Экс-футболисту грозил реальный тюремный срок.
В Европе бразилец выступал за «Фейеноорд», «Лилль», «Лион», «Шальке» и «Рому», а этой осенью завершил карьеру.
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