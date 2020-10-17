«Баия» вырвала ничью у «Гояса», несмотря на два удаления
«Гояс» и «Баия» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Винисиус Лопес сразу после перерыва вывел хозяев вперед. В концовке второго тайма гостям были показаны две красные карточки, но это не помешало им на 95-й минуте сравнять счет.
Чемпионат Бразилии
16-й тур
«Гояс» — «Баия» — 1:1 (0:0)
Голы: Лопес, 49 (1:0). Фессин, 90+5 (1:1).
Удаление: Росси (Б), 75 (не на поле). Элбер (Б), 81.
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