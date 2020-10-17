Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Баия» вырвала ничью у «Гояса», несмотря на два удаления

04:00
17 октября. «Гояс» — «Баия» — 1:1. Фото Twitter
17 октября. «Гояс» — «Баия» — 1:1. Фото Twitter
Теги:

«Гояс» и «Баия» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Винисиус Лопес сразу после перерыва вывел хозяев вперед. В концовке второго тайма гостям были показаны две красные карточки, но это не помешало им на 95-й минуте сравнять счет.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Гояс» — «Баия» — 1:1 (0:0)

Голы: Лопес, 49 (1:0). Фессин, 90+5 (1:1).

Удаление: Росси (Б), 75 (не на поле). Элбер (Б), 81.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир