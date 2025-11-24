Гол Ригони на 90+4-й минуте принес «Сан-Паулу» победу над «Жувентуде»

«Сан-Паулу» победил «Жувентуде» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

У хозяев отличились полузащитник Дамиан Бобадилья (на 7-й минуте) и экс-форвард «Зенита» Эмилиоано Ригони (на 90+4-й). На 90+6-й защитник «Сан-Паулу» Науэль Феррарези забил в свои ворота.

С 86-й минуты «Жувентуде» играл в меньшинстве после удаления защитника Игора Формиги.

Чемпионат Бразилии. 35-й тур.

23 ноября 2025, 22:00. Сисеру Помпеу де Толедо (Сан-Паулу)

В другом матче тура «Баия» выиграла у «Васко да Гама» на своем поле — 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Эрик Пульга. На 68-й минуте был удален форвард гостей Давид, а на 84-й минуте — защитник хозяев Сантьяго Рамос.

Чемпионат Бразилии. 35-й тур.

23 ноября 2025, 22:00. де Питуасу (Салвадор)

«Баия» (56 очков после 35 матчей) занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, «Сан-Паулу» (48 очков) идет на 8-м месте, «Васо да Гама» (42) — на 13-м, а «Жувентуде» (33) — на 19-м.