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«Баия» — «Сан-Паулу»: видеотрансляция матча — 29 ноября в 01:00

28 ноября 2020, 23:00
&quot;Баия&quot; - &quot;Сан-Паулу&quot;.
&quot;Баия&quot; - &quot;Сан-Паулу&quot;.
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье, 29 ноября, в матче 23-го тура бразильской серии A встречаются «Баия» — «Сан-Паулу».

Начало игры — 01.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Баия — Сан-Паулу

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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