Дубль Лусиану принес «Сан-Паулу» победу над «Баией»
«Сан-Паулу» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Баию» со счетом 3:1.
Дублем отметился Лусиану Невес, еще один гол на счету Роберта Арболеды. Хозяева ответили точным ударом Клайсона.
После этого матча «Сан-Паулу» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 12-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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