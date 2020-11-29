Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Дубль Лусиану принес «Сан-Паулу» победу над «Баией»

03:04
Теги:

«Сан-Паулу» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Баию» со счетом 3:1.

Дублем отметился Лусиану Невес, еще один гол на счету Роберта Арболеды. Хозяева ответили точным ударом Клайсона.

После этого матча «Сан-Паулу» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 12-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир