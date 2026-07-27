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27 июля, 00:17

«Баия» и «Коринтианс» сыграли вничью

Павел Лопатко

«Баия» сыграла вничью с «Коринтианс» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

Счет на 8-й минуте открыл защитник гостей Фабрисио Анхилери. На 11-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол форварда «Баии» Алехо Велиса (офсайд). На 45+4-й минуте защитник хозяев Давид Дуарте сравнял счет.

«Баия» (31 очко после 20 игр) идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Коринтианс» (28 очков после 20 встреч) располагается на восьмом месте.

Чемпионат Бразилии. 20-й тур.
26 июля, 22:00. де Питуасу (Салвадор)
Баия
1:1
Коринтианс

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ФК Баия
ФК Коринтианс
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