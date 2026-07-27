«Баия» и «Коринтианс» сыграли вничью

«Баия» сыграла вничью с «Коринтианс» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.

Счет на 8-й минуте открыл защитник гостей Фабрисио Анхилери. На 11-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол форварда «Баии» Алехо Велиса (офсайд). На 45+4-й минуте защитник хозяев Давид Дуарте сравнял счет.

«Баия» (31 очко после 20 игр) идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Коринтианс» (28 очков после 20 встреч) располагается на восьмом месте.