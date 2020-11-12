«Фламенгу» проиграл в 1/4 финала Кубка Бразилии в дебютном матче Рожериу Сени

«Фламенго» проиграл «Сан-Паулу» в 1/4 финала Кубка Бразилии (1:2). Эта игра стала дебютной для главного тренера команды из Рио-де-Жанейро Рожериу Сени.

В другом матче «Интернасионал» с минимальным счетом уступил «Америке» (0:1).

Кубок Бразилии

1/4 финала

«Фламенгу» — «Сан-Паулу» — 1:2 (0:0)

Голы: Бреннер, 47 (0:1). Габриэл Барбоза, 49 (1:1). Бреннер, 88 (1:2).

«Интернасионал» — «Америка МГ» — 0:1 (0:1)

Гол: Родолфу, 13.