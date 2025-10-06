«Баия» выиграла у «Фламенго», Виллиан Жозе забил победный гол

«Баия» в матче 27-го тура чемпионата Бразилии дома обыграла «Фламенго» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил экс-нападающий «Спартака» Виллиан Жозе. На 13-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Фламенго» Данило. На 78-й минуте с поля удалили полузащитника гостей Яна Уоллеса, который получил два предупреждения за три минуты.

После этого матча «Баия» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Фламенго» с 55 очками — на второй строчке.