Гол Бальбуэны спас «Коринтианс» от поражения в матче с «Аваи»

«Коринтианс» в матче 21-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Аваи» со счетом 1:1.

На гол Гильерме Биссоли гости ответили точным ударом защитника Фабиана Бальбуэны, который арендован у московского «Динамо». Форвард «Коринтианса» Юри Алберто, арендованный у «Зенита», вышел на 46-й минуте.

После этого матча «Коринтианс» с 39 очками занимает второе место в чемпионате Бразилии, «Аваи» с 22 очками — на 16-й строчке.